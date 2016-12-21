Полиция Берлина опубликовала фото кота, призывая не обсуждать теракт (6)
На странице в Twitter полиция Берлина выложила фотографию кота с призывом не обсуждать в социальных сетях произошедший в городе теракт.
На изображении размещена подпись «Потому что есть причины».
#AusGruenden pic.twitter.com/77ZlIDkFTm— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) December 21, 2016
Ранее такую форму взаимодействия с горожанами использовали бельгийские правоохранители после терактов в ноябре 2015 года.
Целью подобных действий, как указывалось, является исключение возможности предоставления дополнительной информации злоумышленникам.
Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Грузовик въехал в толпу, которая собралась на рождественской ярмарке возле центральной городской улицы Курфюрстендам. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство».
Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).