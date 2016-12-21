Полиция Берлина опубликовала фото кота, призывая не обсуждать теракт (6)

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В мире | 21 декабря 2016 года, 17:12

На странице в Twitter полиция Берлина выложила фотографию кота с призывом не обсуждать в социальных сетях произошедший в городе теракт.

На изображении размещена подпись «Потому что есть причины».

Ранее такую форму взаимодействия с горожанами использовали бельгийские правоохранители после терактов в ноябре 2015 года.

Целью подобных действий, как указывалось, является исключение возможности предоставления дополнительной информации злоумышленникам.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Грузовик въехал в толпу, которая собралась на рождественской ярмарке возле центральной городской улицы Курфюрстендам. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство».

Источник: РосБалт
Комментарии 6
роланд22 часа назад
Лутшэе бы фотку страуса тиснули, с головой воткнутой в песок. А его сзаду павиан толерастит. Дас ист фантастиш,типа аллес гут, рождество как рождество.
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Однако...22 часа назад
РАком стоя - на то есть причины...
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значит22 часа назад
Ales normales? es esmu Sharli? када
Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
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