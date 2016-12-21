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На странице в Twitter полиция Берлина выложила фотографию кота с призывом не обсуждать в социальных сетях произошедший в городе теракт.

На изображении размещена подпись «Потому что есть причины».

Ранее такую форму взаимодействия с горожанами использовали бельгийские правоохранители после терактов в ноябре 2015 года.

Целью подобных действий, как указывалось, является исключение возможности предоставления дополнительной информации злоумышленникам.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Грузовик въехал в толпу, которая собралась на рождественской ярмарке возле центральной городской улицы Курфюрстендам. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Исламское государство».