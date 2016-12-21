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Около 300 журналистов всех отделений французского информационного агентства Agence France-Presse избрали Дональда Трампа самым влиятельным человеком мира.

Второе место занял Владимир Путин, третье — турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Журналисты выбирали самого достойного из 30 кандидатов, отобранных редакторами разных отделов агентства во всех странах мира.

Трамп был выбран самым влиятельным человеком мира потому, что смог «в год, когда люди отвергли традиционные элиты в демократических странах, опередить политиков, бросивших вызов Западу — Путину и Эрдогану».

В топ-10 влиятельных людей вошли кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший глава британской Партии независимости Найджел Фараж, президент Сирии Башар Асад, действующий американский президент Барак Обама и его жена Мишель, Папа Римский Франциск, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан.

14 декабря американский журнал Forbes в четвертый раз назвал российского президента Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. Второе место занял Дональд Трамп, третье — немецкий канцлер Ангела Меркель.