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Подробности модификаций следующего поколения смартфонов iPhone появились в китайском аналоге Twitter — сервисе микроблогов Weibo. Об этом сообщает AppleInsider.

Apple в 2017 году планирует выпустить три варианта смартфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиальную модель Ferrari. Последняя, как свидетельствует утечка, получит AMOLED-дисплей, который будет занимать почти все пространство девайса. Смартфон будет оборудован «невидимой» кнопкой Home.

Кроме того, ожидается что iPhone Ferrari станет первым смартфоном Apple, который будет поддерживать беспроводную зарядку.

Ранее сообщалось, что iPhone с изогнутым дисплеем появится в следующем году.