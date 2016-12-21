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DDoS-атаки на крупные российские банки осенью велись через компьютерную сеть, состоящую из тысяч зараженных персональных устройств. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 21 декабря, сообщил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это были домашние роутеры, вебкамеры, тостеры, кофемашины. Они оказались заражены, объединены в гигантскую сеть (более 500 тысяч устройств), которая в один момент стала посылать гигантское количество запросов на сайты российских банков», — пояснил специалист.

По данным расследования, атаку координировал западный хакер. В компании утверждают, что его целью было предостеречь своих российских коллег от вмешательства в выборы президента США.

«Одним из основных подозреваемых является некий западный хакер, который сказал, что не хочет, чтобы русские хакеры сорвали выборы в США, и поэтому он провел показательную атаку на российскую финансовую систему. Это был такой предупредительный удар», — разъяснил Гостев.