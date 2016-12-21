Хакеры атаковали российские банки через тостеры и кофемашины (3)

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В мире | 21 декабря 2016 года, 21:49

DDoS-атаки на крупные российские банки осенью велись через компьютерную сеть, состоящую из тысяч зараженных персональных устройств. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 21 декабря, сообщил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это были домашние роутеры, вебкамеры, тостеры, кофемашины. Они оказались заражены, объединены в гигантскую сеть (более 500 тысяч устройств), которая в один момент стала посылать гигантское количество запросов на сайты российских банков», — пояснил специалист.

По данным расследования, атаку координировал западный хакер. В компании утверждают, что его целью было предостеречь своих российских коллег от вмешательства в выборы президента США.

«Одним из основных подозреваемых является некий западный хакер, который сказал, что не хочет, чтобы русские хакеры сорвали выборы в США, и поэтому он провел показательную атаку на российскую финансовую систему. Это был такой предупредительный удар», — разъяснил Гостев.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Как может кофеварка.... 18 часов назад
....послать запрос в банк? Не верю.
Али уж наступили последние времена!
Но теперь ночью на кухню - ни ногой.
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Лёлик 17 часов назад
Хакеры атаковали российские банки через тостеры и кофемашины
+++ Какая хрень , зачем такие сложные схемы , если командует всей банковской системой Набиулина и Силуанов , позвонили , дали команду и обрушили курс рубля...

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Alex 7 часов назад
Объяснил бы эксперт про бытовую технику .Тостеры,кофеврки ,холодильники .На пальцах .Они снабжены Wi-Fi модулями ?Которые автоматически коннектятся на роутер хозяина этих утюгов ?Вычисляют пароль ?И жудут приказания из-за бугра ?
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