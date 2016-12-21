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Пытаясь предотвратить нападения на женщин, которые были совершены в немецком Кельне в прошлом году, полиция Австрии решила уделить особое внимание к безопасности женщин в преддверии Рождества и Нового года.

В этом году полицейские планируют раздать женщинам около шести тысяч карманных сигнализаторов для того, чтобы предотвратить нападения на сексуальной основе.

В полицейском ведомстве уточнили, что речь идёт об общенациональном масштабе.

Специальные свистки, стоимостью 3,5 евро будут раздавать представительницам прекрасного пола бесплатно. Cвистки издают пронзительный звук, который по мнению полицейских, должен отпугнуть потенциальных злоумышленников.

Благодаря этим мерам, австрийские силовики хотят избежать массовых нападений на женщин, которые произошли в ночь на первое января 2016 года. Тогда полиция получила более семисот заявлений от пострадавших от сексуальных домогательств и побоев со стороны мигрантов. Кроме того, полицейские зафиксировали большое количество краж.