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Выходец из Туниса, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в нападении на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, пытался получить в Германии убежище, но получил отказ.

Подозреваемый в апреле подал прошение о предоставлении убежища властям федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Однако, как пояснил министр внутренних дел этого региона Ральф Егер, прошение еще в июне было отклонено.

Подозреваемого планировали выслать из страны, но так и не сумели получить от Туниса документы, необходимые для юридического оформления процедуры депортации. Документы пришли только сейчас.

По словам Егера, фактически подозреваемый еще до подачи прошения, в феврале 2016 года, переехал в Берлин и жил в основном там. При этом еще с января его включили в список лиц, предположительно сотрудничающих с экстремистскими группировками.

Таблоид Bild со ссылкой на собственные источники утверждает, что подозреваемый поддерживал контакт с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Именно эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на людей в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, а еще почти 50 получили ранения, в том числе тяжелые.

Подозреваемый объявлен в международный розыск. Полиция уже получила несколько сообщений от людей, видевших похожего человека, но ни одно из них не подтвердилось.

Егер отметил, что пока полиция не может с уверенностью утверждать, что именно этот человек был за рулем грузовика, врезавшегося вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине.

Для нападения был использован угнанный грузовик, зарегистрированный в Польше. Его настоящий водитель был найден мертвым на пассажирском сиденье в кабине. Родственник водителя утверждает, что на теле видны следы борьбы.

Причиной смерти водителя стало огнестрельное ранение. При этом, по данным Sueddeutsche Zeitung, следователи так и не сумели найти пулю, а характер травмы наводит их на мысль, что оружие, из которого застрелили мужчину, было самодельным.