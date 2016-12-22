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По всей Европе, где действует шенгенское соглашение, идет розыск тунисца, которого правоохранительные органы Германии подозревают в совершении нападения на рождественскую ярмарку 19 декабря в Берлине, в котором погибли 12 человек и 49 получили ранения.

Прошлой ночью был выписан ордер на арест человека, которого федеральная прокуратура Германии в среду назвала как 24-летнего Аниса Амри, который может быть вооружен и опасен.

За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, подтверждало его статус соискателя убежища, сообщил источник журналу Spiegel.

Приметы подозреваемого таковы: рост - 178 см, вес - около 75 кг, волосы черные, глаза карие. Полиция предупреждает, что Амри может быть вооружен и опасен.

Как удалось выяснить Арабской службе Би-би-си, Амри родился в 1992 году в тунисском городе Татавин. Уже там он был известен как сторонник радикального ислама.

В Европу он нелегально перебрался в 2011 году. У Амри было сразу три паспорта: тунисский, египетский и ливанский.

Германская полиция признала, что перед совершением нападения Амри находился в списке потенциально опасных лиц, которые должны подвергаться регулярным проверкам.

Власти Северного Рейна-Вестфалии сообщили, что ходатайство Аниса Амри было отклонено еще в июне. После этого Амри должны были выслать, но Тунис долгое время затягивал процесс, не присылая необходимые документы. Они пришли только сейчас.

Таблоид Bild со ссылкой на собственные источники утверждает, что подозреваемый поддерживал контакт с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Именно эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на людей в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, а еще почти 50 получили ранения, в том числе тяжелые.

По некоторым данным, он мог быть ранен в борьбе с польским водителем, чьим грузовиком он завладел и использовал для совершения теракта, в котором погибли 12 человек. Тело водителя было найдено в машине.

Полиция прочесывает пристанище для беженцев в городе Эммерих-ам-Рейн в земле Северная Рейн-Вестфалия, где ему выдали вид на жительство в Германии.

Канцлер Ангела Меркель провела заседание кабинета безопасности для обсуждения хода расследования этого нападения.

"Считался опасным"

Шенгенская зона включает большинство европейских стран плюс Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Сообщается, что Амри приехал в 2012 году в Италию, а затем в 2015 году добрался до Германии, где подал прошение о предоставлении ему статуса беженца и получил временное разрешение на пребывание, действительное до апреля 2016 года.

Как пояснил в среду министр внутренних дел земли Северная Рейн-Вестфалия Ральф Егер, в ноябре 2016 года службы безопасности обменялись своими данными и информацией на этого человека с объединенным контртеррористическим центром.

Журнал Spiegel написал, что подозреваемый был классифицирован как представляющий угрозу: эту категорию полиция присваивает людям, относительно которых имеются опасения в связи с возможностью совершения теракта, и которые подлежат регулярным проверкам.

Как сообщил Ральф Егер, власти Туниса отрицали, что Амри был гражданином этой страны, поэтому потребовалось ждать оформления временного паспорта из Туниса.

"Бумаги из Туниса пришли только сегодня", - сказал Егер.

Подозреваемый в разное время пытался выдавать себя за египтянина или ливанца, используя имена Ахмад З. или Мухаммед Х.

В августе этого года он на короткое время был задержан с поддельным итальянским удостоверением личности.

Газета Sueddeutsche Zeitung сообщает, что Амри вращался в кругах, близких к проповеднику-исламисту Ахмаду Абдельазизу, известному также как Абу Валаа, арестованному в ноябре 2016 года.

Еще в январе Амри включили в список лиц, предположительно сотрудничающих с экстремистскими группировками.

Издание Bild со ссылкой на собственные источники утверждает, что подозреваемый поддерживал контакт с экстремистской группировкой "Исламское государство".

После объявления подозреваемого в международный розыск полиция получила несколько сообщений от людей, видевших похожего человека, но ни одно из них не подтвердилось.

"Боролся изо всех сил"

Для нападения, совершенного вечером 19 декабря, был использован угнанный грузовик, зарегистрированный в Польше.

Его настоящий водитель, Лукаш Урбан, был найден мертвым на пассажирском сиденье в кабине с огнестрельным ранением и колотой раной.

Немецкая пресса со ссылкой на следователей сообщила, что водитель, по всей видимости, имея колотую рану, пытался завладеть рулем и был убит выстрелом позднее, однако следователи так и не сумели найти пулю, а характер травмы наводит их на мысль, что оружие, из которого застрелили мужчину, было самодельным.

Владелец польской транспортной компании, владевшей грузовиком, Ариэль Зуравский, сообщил, что его попросили идентифицировать его двоюродного брата Урбана по фотографиям.

"Его лицо было опухшим и окровавленным. Было ясно, что он боролся изо всех сил", - сказал он в интервью польскому телеканалу TVN.

Менеджер фирмы Лукаш Васик описал Урбана как доброго, тихого и честного человека и сказал, что верит, что его подчиненный изо всех сил пытался отвоевать грузовик.

Полиция также заявляет, что рассматривает массу поступающей от населения информации и исследует образцы ДНК, взятые из грузовика.

В среду президент Германии Иоахим Гаук посетил получивших ранения в этом нападении, сказав: "Они должны чувствовать, что они не одиноки, и что вся страна, а не только здешние врачи, желают им скорейшего выздоровления".

Что известно о погибших и раненых: