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Полиция Берлина завершила следственные действия и сняла оцепление с площади, где произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщается в твиттере правоохранительных органов столицы.

«Следственные действия на месте преступления завершены. Мы передаем Брайтшайдплац обратно жителям Берлина», — говорится в сообщении.

Репортер телеканал ITV News Джоанна Партридж сообщила, что после открытия территории рождественской ярмарки жители Берлина смогли свободно пройти между палаток.

Отмечается, что официально ярмарка возобновит работу утром 22 декабря.

Ранее сообщалось, что гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии.