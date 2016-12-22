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Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписали договор о продаже полного пакета акций Приватбанка. Кредитная организация перешла в собственность государства за одну гривну, сообщается на сайте ФГВФЛ.

Все необходимые процедуры для продажи 100 процентов акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.

«Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, фонд, согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — уточняется в сообщении.

Дальнейшая докапитализация банка позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами — как физическими, так и юридическими лицами — с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров, отметили в фонде.

20 декабря Нацбанк Украины предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов.

18 декабря украинское правительство поддержало предложение Нацбанка о переходе Приватбанка, находящегося в трудном финансовом положении, в стопроцентную государственную собственность. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала данное решение важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

Приватбанк — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.

Как уже сообщалось, латвийский PrivatBank продолжает работу в обычном режиме, повышенной активности клиентов после решения правительства Украины о национализации украинского ПриватБанка не наблюдается, указала Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).