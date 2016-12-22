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Социальная сеть Facebook начала тестирование нового сервиса Live Audio, который позволит организовывать аудиотрансляции в режиме онлайн. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Функционал ориентирован прежде всем на радиостанции и компании, предпочитающие работать с аудиоконтентом. Первыми партнерами соцсети стали «Би-би-си» и LBC.

Пользователи могут слушать «радио» в приложении Facebook для Android и iOS. При этом владельцам iPhone и iPad стриминг доступен только при открытом сервисе соцсети. В свою очередь, пользователи Android-устройств смогут прослушивать трансляции при заблокированном экране девайса.

Facebook планирует запустить аудиотрансляции для всех участников соцсети в начале 2017 года.

Ранее в Facebook Messenger появились групповые видеочаты.