Facebook позволит радиостанциям вести аудиотрансляции (+ОПРОС)
Социальная сеть Facebook начала тестирование нового сервиса Live Audio, который позволит организовывать аудиотрансляции в режиме онлайн. Об этом говорится в официальном блоге компании.
Функционал ориентирован прежде всем на радиостанции и компании, предпочитающие работать с аудиоконтентом. Первыми партнерами соцсети стали «Би-би-си» и LBC.
Пользователи могут слушать «радио» в приложении Facebook для Android и iOS. При этом владельцам iPhone и iPad стриминг доступен только при открытом сервисе соцсети. В свою очередь, пользователи Android-устройств смогут прослушивать трансляции при заблокированном экране девайса.
Facebook планирует запустить аудиотрансляции для всех участников соцсети в начале 2017 года.
Ранее в Facebook Messenger появились групповые видеочаты.