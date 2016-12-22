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Немецкое издание французского сатирического журнала Charlie Hebdo разместило на обложке нового номера карикатуру на теракт в Берлине, сообщает Лайф.

На обложке номера изображен пряничный домик, из окон которого высовываются многочисленные ружейные стволы.

"Они не изменят наш образ жизни", — подписано под иллюстрацией.

Напомним, 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

Власти Германии квалифицировали наезд на рождественскую ярмарку как теракт. Ответственность за него уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Предположительно, исполнитель теракта — 24-летний уроженец города Татавина (Тунис) Анис Амри.