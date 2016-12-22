Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Германии (3)
Немецкое издание французского сатирического журнала Charlie Hebdo разместило на обложке нового номера карикатуру на теракт в Берлине, сообщает Лайф.
На обложке номера изображен пряничный домик, из окон которого высовываются многочисленные ружейные стволы.
"Они не изменят наш образ жизни", — подписано под иллюстрацией.
#Меркель: «Они не изменят наш образ жизни».— Лена Титова(Катышева (@lena22021969) 22 декабря 2016 г.
Charlie Hebdohttps://t.co/90bp9xmQVH
Напомним, 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.
Власти Германии квалифицировали наезд на рождественскую ярмарку как теракт. Ответственность за него уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Предположительно, исполнитель теракта — 24-летний уроженец города Татавина (Тунис) Анис Амри.