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Число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", — сказала собеседница агентства.

Ранее врачи сообщали, что большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы. С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов.

Массовое отравление поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске 17 декабря.

Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования они нашли подпольные цеха по производству продукта, задержали 12 человек, распространявших ядовитую жидкость.