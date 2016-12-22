71 жертва за пять дней: в Иркутске продолжают умирать от отравления (6)

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В мире | 22 декабря 2016 года, 08:46

Число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", — сказала собеседница агентства.

Ранее врачи сообщали, что большинство пострадавших поступило в больницы в состоянии комы. С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до 24 часов.

Массовое отравление поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске 17 декабря.

Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования они нашли подпольные цеха по производству продукта, задержали 12 человек, распространявших ядовитую жидкость.

Источник: РИА Новости
Комментарии 6
Tatjana Grohovska4 часа назад
Такое может случится где угодно, где нет придела нечеловеческой алчности
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Tatjana Grohovska4 часа назад
Вячеслав Нтс. http://kp.ua/incidents/552944-surrohatnym-alkoholem-v-ukrayne-otravylys-uzhe-40-chelovek
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Alex10 минут назад
Вот так ,без оружия можно навредить России очень крупно.Я бы пострелял этих "бизнесменов" на месте ...
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