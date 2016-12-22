-64 градуса: на Ямале из-за сильнейших морозов застряли десятки грузовиков (1)
Несколько десятков грузовиков застряли на трассе под Ноябрьском в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за сильнейших морозов, установившихся в регионе.
Как сообщила РИА Новости представитель ямальского Главного управления МЧС России (ГУ МЧС), на Карамовском посту, у заправки "Роснефти" застряли 37 большегрузов, в которых ехали 45 человек.
По информации ведомства, около поста развернули пункт обогрева и пункт по оказанию медпомощи.
"Сейчас водители начали разъезжаться. На данный момент из 37 автомобилей возле поста остаются 25, из них пять - на техническом обслуживании", - рассказала она.
Как сообщает "Комсомольская правда", водителям было предложено эвакуироваться в гостиницы города, но они отказались бросать свои машины, объяснив это тем, что иначе они их не заведут.
На форуме автолюбителей car72.ru накануне вечером появилось сообщение дальнобойщиков, в котором они пишут, что стоят в 50 км от Ноябрьска уже четвертый день.
"Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра", - говорится в сообщении.
По словам водителей, они не получают никакой помощи от властей и вынуждены поджигать покрышки, чтобы не замерзнуть.
"За счет того, что наши машины еще работают мы еще живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо, одному богу известно", - пишут дальнобойщики.
Как сообщает Интерфакс, из-за сильнейших морозов часть авиарейсов из Ноябрьска были перенесены.
Фото: car72.ru
Источник: BBC