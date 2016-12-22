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В Таиланде перевернулся автобус, в котором находились 48 студентов бангкокского технологического института, в результате чего 44 студента пострадали, сообщает Bangkok Post.

Авария произошла около 3.00 в четверг, 22 декабря (22.00 по латвийскому времени) в провинции Кампхенг-Пхет.

По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус перевернулся на трассе, полностью парализовав движение на одной из главных междугородних магистралей Таиланда – шоссе Пхахонйотхин.

44 студента получили легкие травмы, им оказана необходимая помощь.