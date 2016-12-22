Полиция задержала четверых подозреваемых по делу о теракте в Берлине (1)
В мире | 22 декабря 2016 года, 11:50
Немецкая полиция задержала четверых подозреваемых по делу о терактах в Берлине. Об этом сообщает газета Bild, содержание выпуска передает Reuters.
В Генпрокуратуре подтвердили задержание четырех человек, однако комментарии давать отказались.
Вечером в понедельник, 19 декабря, на людей, находившихся на новогоднем базаре, наехала фура, после чего управлявший ей человек скрылся. Другой мужчина, находившийся в кабине, погиб. Всего жертвами наезда стали 12 человек, 48 получили ранения.
Источник: Lenta.ru
Ну поймали,задержали,ну отпустили.Ну наконец вышли на убийцу,взяли,застрелили .И что ,бум ждать следующих "рождественских подарков " ?А что там о 600 изнасилованиях в Дрездене ?Что вы нам по капле доите "достижения" немецкой полиции ? Немцы живут уже в постояном страхе ?Или как ?Маленькая Латвия боготворит Германию,но события увы всё хуже .Пропадает точка опоры ,если немцы не справляются с реламируемой Меркель "доктриной жизни" ,то наши домбравки совершенно правы - а нафиг нам это надо ?Ну поймали,осудили,посадили.Так что с обычными немками,которые работают ,платят налоги,и которых массово насилуют беспардонные арабы ?Басня Крылова - пустил зайка лисичку переночевать...
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