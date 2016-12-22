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Немецкая полиция задержала четверых подозреваемых по делу о терактах в Берлине. Об этом сообщает газета Bild, содержание выпуска передает Reuters.

В Генпрокуратуре подтвердили задержание четырех человек, однако комментарии давать отказались.

Вечером в понедельник, 19 декабря, на людей, находившихся на новогоднем базаре, наехала фура, после чего управлявший ей человек скрылся. Другой мужчина, находившийся в кабине, погиб. Всего жертвами наезда стали 12 человек, 48 получили ранения.