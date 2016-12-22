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В бельгийском городе Анден найден мертвым главный аудитор НАТО Ив Шанделон, сообщает издание Sudinfo. По данным этого СМИ, чиновник, вероятно, застрелился. Однако семья Шанделон эту версию категорически отвергает.

Тело чиновника НАТО было обнаружено в 140 километрах от места его работы и в ста километрах от города Ленс, где он проживал, передает РИА Новости.

На имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

По данным западной прессы, Шанделон занимался, в частности, вопросами противодействия финансированию терроризма. При этом люди из его окружения рассказали о том, что чиновник в последнее время получал "странные звонки".

Следствие рассматривает все возможные версии смерти главного аудитора НАТО.