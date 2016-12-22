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В Москве умер Евгений Джугашвили, внук генерального секретаря ЦК ВКП(б) и главы СССР Иосифа Сталина.

Он неожиданно скончался, когда шел по одной из столичных улиц. Внука вождя нашли около дома на улице без сознания. Прохожие вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли спасти жизнь 80-летнего пенсионера и констатировали смерть.

Причина смерти будет выяснена позже.

Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он имел ученые степени кандидата исторических наук и кандидата военных наук, ученое звание профессора. С 2001 года Джугашвили возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии, в 1990 году исполнил роль своего отца в фильме "Яков, сын Сталина". Умерший имел двойное гражданство, России и Грузии.