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Британская писательница Джоан Роулинг работает над двумя новыми книгами, сообщает The Telegraph.

В твиттере у автора поттерианы спросили, когда выйдет новый роман. Роулинг ответила, что в буквальном смысле работает над этим. По словам писательницы, готовятся две книги: одна — под ее собственным именем, вторая — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Роулинг исключила роман о Ньюте Саламандере – герое вселенной «Гарри Поттера» и фильма «Фантастические твари и где они обитают», но не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении мира поттерианы.

В июле Роулинг говорила, что «с Гарри покончено».

Представители писательницы комментариев пока не предоставили.

Ранее сообщалось, что книга «Сказки Барда Бидля» Роулинг продана на аукционе почти за £370 тыс.