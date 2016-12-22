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Посол России в Турции Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

При погребении присутствовал почетный караул и военный оркестр, гроб с телом дипломата был покрыт российским флагом.

19 декабря Карлов был застрелен во время открытия фотовыставки в Анкаре. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ открыл стрельбу по послу, после чего выкрикивал, что это «месть за Алеппо».

В Турции считают, что убийца был последователем опального проповедника Фертуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в попытке госпереворота в стране.

22 декабря президент РФ Владимир Путин побывал в здании МИД, где был выставлен гроб с телом дипломата Он возложил цветы и выразил свои соболезнования родным Карлова.

После гражданской панихиды патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил обряд отпевания дипломата в храме Христа Спасителя.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил перенести большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря из-за того, что счел своим долгом принять участие в прощании с Андреем Каловым.