В мире |

Началась традиционная декабрьская большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для главы РФ она станет двенадцатой. На мероприятии собрались порядка 1,5 тысячи журналистов. Пресс-конференция была отложена на сутки из-за прощания и похорон российского посла в Турции Андрея Карлова.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главной темой станет социальная сфера.

«Традиционно тема номер один — это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера, много вопросов будет по Сирии», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент многих россиян волнует вопрос, продолжит ли государство в условиях кризиса «нести значительный груз социальных обязательств».

Российский лидер также затронет вопросы модернизации вооруженных сил и президентские выборы в США.

Пресс-секретарь отметил, что глава российского государства очень внимательно готовится к таким мероприятиям, как прямая линия и большая пресс-конференция.

«Иногда он перепроверяет цифры с министром или с руководителем того или иного ведомства. Этот процесс длится несколько суток», — уточнил Песков.