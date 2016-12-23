Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в перестрелке в Милане (3)

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В мире | 23 декабря 2016 года, 12:36

В Милане убит подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине тунисец Анис Амри, сообщает Reuters.

Во второй половине дня 23 декабря министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию.

Напомним, 19 октября на рождественской ярмарке в Берлине неизвестный протаранил на грузовике толпу, ему удалось скрыться с места преступления. Жертвами теракта стали 12 человек, 48 были госпитализированы.

Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Полиция объявила в розыск Тунисца Аниса Амри. Основанием для подозрения в его причастности стали документы, обнаруженные в грузовике в Берлине.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Виктор1 час назад
Подкинул документы в грузовик? Сам на себя? И убит при обнаружении? Концы полностью спрятали? Больше никого искать не нужно? Много слишком явного и ясного.
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par co,VID?30 минут назад
Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк назвал героем убийцу российского посла в Турции.
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к сожалению1 час назад
Подозрения не подтвердились
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