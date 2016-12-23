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В Милане убит подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине тунисец Анис Амри, сообщает Reuters.

Во второй половине дня 23 декабря министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию.

BREAKING Berlin market attack suspect shot dead in shootout in Milan, Italy: security source — Reuters Top News (@Reuters) December 23, 2016

Напомним, 19 октября на рождественской ярмарке в Берлине неизвестный протаранил на грузовике толпу, ему удалось скрыться с места преступления. Жертвами теракта стали 12 человек, 48 были госпитализированы.

Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Полиция объявила в розыск Тунисца Аниса Амри. Основанием для подозрения в его причастности стали документы, обнаруженные в грузовике в Берлине.