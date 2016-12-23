Захвачен самолет ливийских авиалиний: угонщики угрожают взорвать лайнер (2)

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В мире | 23 декабря 2016 года, 13:09

Ливийский самолет с 118 пассажирами на борту, который сел на Мальте, могли угнать. Об это заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter. Власти островного государства уже проинформированы о ЧП, экстренные службы приведены в полную готовность.

Мальтийский международный аэропорт подтверждает информацию об экстренной ситуации.

По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

В свою очередь, по сообщениям местного издания The Times of Malta, судно направлялось в Триполи.

Издание отмечает, что в самолете находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации газеты, угонщик готов отпустить пассажиров, если требования будут выполнены. Сообщается также, что у него при себе ручная граната.

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В Twitter уже появилось фото захваченного самолета. На нечетком снимке виден стоящий на взлётной полосе лайнер.

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Комментарии 2
Edgar Bogomol41 минуту назад
Как он смог пронести гранату на борт? Как?!
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kapec vajag?58 минут назад
На повышения тарифов с 1 января на газ ?
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