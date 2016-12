В мире |

Ливийский самолет с 118 пассажирами на борту, который сел на Мальте, могли угнать. Об это заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем Twitter. Власти островного государства уже проинформированы о ЧП, экстренные службы приведены в полную готовность.

Мальтийский международный аэропорт подтверждает информацию об экстренной ситуации.

По информации Reuters, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

В свою очередь, по сообщениям местного издания The Times of Malta, судно направлялось в Триполи.

Издание отмечает, что в самолете находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации газеты, угонщик готов отпустить пассажиров, если требования будут выполнены. Сообщается также, что у него при себе ручная граната.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

В Twitter уже появилось фото захваченного самолета. На нечетком снимке виден стоящий на взлётной полосе лайнер.

Malta PM says in tweet he has been alerted to 'potential hijack' of a Libyan Afriqiyah Airways plane which has landed in Malta pic.twitter.com/lHuxuic3ny