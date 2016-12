В мире |

Угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета, приземлившегося на Мальте, их точное число неизвестно, пишет РИА-Новости со ссылкой на местное телевидение.

Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

Также по сообщениям местных СМИ захватчики требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Так один из захватчиков заявил о готовности отпустить пассажиров, но не экипаж самолета, в случае если будут выполнены его требования.

