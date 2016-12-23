СМИ: угонщики ливийского самолета выдвинули требования и отпустили заложников (2)

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В мире | 23 декабря 2016 года, 13:50

Угонщики отпустили пассажиров захваченного самолета, приземлившегося на Мальте, их точное число неизвестно, пишет РИА-Новости со ссылкой на местное телевидение.

Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

Также по сообщениям местных СМИ захватчики требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Так один из захватчиков заявил о готовности отпустить пассажиров, но не экипаж самолета, в случае если будут выполнены его требования.

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Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Kur ir24 минуты назад
Bija Putins?
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var but trebovanija terroristovs2 минуты назад
Darahois !Верните деньги пенсионерам за спасения Parexa !
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