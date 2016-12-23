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В Москве в реанимацию был доставлен бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает Life.

По предварительным данным, Юрий Михайлович почувствовал недомогание днем. Прибывшая по вызову "скорая" приняла решение срочно госпитализировать экс-градоначальника. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Как передает Life, Юрий Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ По данным издания, очевидцы вызвали скорую помощь.

В свою очередь пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг РБК сообщения о госпитализации экс-мэра столицы.

"Он не госпитализирован, и никакой срочности нет", — сказал Теребков.

Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 годы. В сентябре он отпраздновал свое 80-летие.

В декабре 2010 года бывший мэр Москвы подал заявление на получение вида на жительство в Латвии, но был внесён министром внутренних дел Линдой Мурниеце в так называемый черный список.