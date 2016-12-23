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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачам удалось вывести его из состояния клинической смерти, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию.

«Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем», — сказал Теребков.

Ранее сообщалось, что Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ.

Экс-мэру Москвы 80 лет.