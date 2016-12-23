Источник: Лужкова вывели из состояния клинической смерти
В мире | 23 декабря 2016 года, 15:20
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачам удалось вывести его из состояния клинической смерти, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы.
Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию.
«Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем», — сказал Теребков.
Ранее сообщалось, что Лужков упал в обморок, когда посещал фундаментальную библиотеку МГУ.
Экс-мэру Москвы 80 лет.
Источник: www.interfax.ru