Премьер Мальты: захватчики самолета освободили заложников

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В мире | 23 декабря 2016 года, 16:03

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что освобождены 109 пассажиров и члены экипажа из захваченного ливийского самолета, говорится в Twitter политика.

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Заложников освобождают группами, в первой было 25 человек. Всего на борту в момент захвата судна было 111 пассажиров и семь членов экипажа.

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Ранее сообщалось, что захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама.

Источник: Газета.ru
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