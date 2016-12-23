Премьер Мальты: захватчики самолета освободили заложников
В мире | 23 декабря 2016 года, 16:03
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что освобождены 109 пассажиров и члены экипажа из захваченного ливийского самолета, говорится в Twitter политика.
65 passengers released so far.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Further 44 passengers being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Crew members being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Заложников освобождают группами, в первой было 25 человек. Всего на борту в момент захвата судна было 111 пассажиров и семь членов экипажа.
Ранее сообщалось, что захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама.
Источник: Газета.ru