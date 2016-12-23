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Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что освобождены 109 пассажиров и члены экипажа из захваченного ливийского самолета, говорится в Twitter политика.

65 passengers released so far. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Further 44 passengers being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Crew members being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Заложников освобождают группами, в первой было 25 человек. Всего на борту в момент захвата судна было 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама.