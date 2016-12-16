Известного музыканта и телеведущего, экс-солиста группы Hi-Fi Митю Фомина лишили водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Головинского районного суда Москвы.

По данным «Газеты.Ru», осенью Mercedes под управлением Фомина остановили на Ленинградском проспекте. Певец вел себя неадекватно, с явными признаками нетрезвого состояния. По данным экспертизы, алкоголя в крови не оказалось, после чего полицейские решили проверить задержанного на наличие в крови наркотических веществ. Вскоре был получен положительный результат.

В отношении Фомина составили протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Решением одного из мировых судов Головинского района Москвы певца лишили прав и назначили штраф в размере 30 тыс. руб (471 евро).