Известный российский музыкант лишен прав за езду "под наркотиками"
По данным «Газеты.Ru», осенью Mercedes под управлением Фомина остановили на Ленинградском проспекте. Певец вел себя неадекватно, с явными признаками нетрезвого состояния. По данным экспертизы, алкоголя в крови не оказалось, после чего полицейские решили проверить задержанного на наличие в крови наркотических веществ. Вскоре был получен положительный результат.
В отношении Фомина составили протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Решением одного из мировых судов Головинского района Москвы певца лишили прав и назначили штраф в размере 30 тыс. руб (471 евро).
Источник: Газета.ru