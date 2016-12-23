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Американское Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало снимок, на котором запечатлен снег, лежащий в пустыне Сахара. Уникальное фото появилось в Twitter организации.

"Снег на краю пустыни Сахара в Африке встречается редко, но 19 декабря он выпал и был замечен нашими спутниками", - говорится в подписи к фотографии.

Снимок покрывает территорию близ границы Марокко и Алжира, к югу от города Буфара и юго-западу города Айн-Сефра.

Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs — NASA (@NASA) 22 декабря 2016 г.

Как сообщает РБК, ранее портал TSA Algerie опубликовал снимки фотографа Карима Боучататы, на которых был изображен снег, выпавший в алжирском городе Айн-Сефре на севере пустыни Сахара. Отмечалось, что уникальное природное явление в этом районе наблюдалось 19 декабря.

По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять, передает РИА "Новости". По данным прессы, снег выпал в этом районе впервые за 37 лет. Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает плюс 37 градусов, зимой может опускаться до нуля.

В последний раз снегопад в пустыне Сахара был зафиксирован в феврале 1979 года. Тогда снег шел в течение 30 минут.