Опубликовано фото из салона захваченного ливийского самолета

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В мире | 23 декабря 2016 года, 17:00

В Twitter появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми.

На снимке, как сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.

В пятницу лайнер авиакомпании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс в Ливии, был захвачен неизвестными вооруженными людьми. Самолет экстренно приземлился на Мальте, сейчас полиция ведет переговоры с угонщиками. По данным СМИ, на борту воздушного судна находились 118 человек, в том числе семеро членов экипажа. Позднее захватчики отпустили 109 человек, в числе которых женщины и дети, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама.

Источник: РИА Новости
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