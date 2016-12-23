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23 декабря было опубликовано видео погони за автомобилем внутри здания аэропорта Казани. Событие произошло вечером 21 декабря: в здание терминала, скрываясь от полицейской погони, на ВАЗ-2115 въехал мужчина. Водителя удалось остановить лишь после того, как он уже выехал на машине из здания; его арестовали на 15 суток.

Meduza восстановила хронологию событий.

21 декабря около 22:20 в здание международного аэропорта Казани въехал, протаранив стеклянную дверь, автомобиль ВАЗ-2115. На ролике, смонтированном из записей камер наблюдения, видно, как нарушитель (позже ему инкриминировали, что он был под воздействием наркотических средств) таранит двери и въезжает в терминал, а затем практически беспрепятственно проезжает через несколько залов. Сотрудники ГИБДД безуспешно пытались его остановить руками.

Никто из работников и пассажиров аэропорта не пострадал — в это время суток терминал был практически пуст, — но некоторые сотрудники ГИБДД получили различные телесные повреждения. В итоге водитель выехал из здания (так же разбив стекло) на площадь, где его, наконец, задержали. В тот же вечер были составлены 20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков (у мужчины нашли 3,9 грамма марихуаны).

Автомобилем управлял бывший полицейский, 40-летний Руслан Нуртдинов. По данным источников газеты «Вечерняя Казань», в 1990-е годы Нуртдинов был следователем одного из УВД города Набережные Челны, а сейчас работает в частном охранном бизнесе.

22 декабря суд арестовал Нуртдинова на 15 суток. Против него также были возбуждены два уголовных дела: за применение насилия в отношении полицейского и за умышленное повреждение чужого имущества.

Ущерб от гонок по терминалу аэропорта предварительно оценили в шесть миллионов рублей. Пресс-служба аэропорта сообщила, что «инцидент произошел в зоне общего доступа пассажирского терминала», и на взлетную полосу автомобиль не заезжал. Работу аэропорта инцидент не нарушил.

Задержанный гонщик говорит, что был трезв, а в аэропорту провел рекогнисцировку. «При моем следовании по трассе не пострадало ни одного автомобиля, ни одного сотрудника правоохранительных органов, несмотря на то, что пытались перегородить дорогу и спровоцировать ДТП. В том числе при моем следовании по зданию аэропорта не пострадало ни одного человека, постольку поскольку, при прокладывании своего маршрута мною было проведена рекогносцировка местности. Я прекрасно видел, куда я ехал, что я делал», — заявил он.

Нуртдинов также признался, что собирался таким образом «встретить свою любовь», которая прилетала в Казань.