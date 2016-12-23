Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет не против, если страна поучаствует в «гонке вооружений». По его мнению, в этой борьбе Штаты «всех переживут», рассказали ведущие телеканала MSNBS.

По их словам, политик во внеэфирном телефонном разговоре с ведущей шоу Morning Joe Микой Бжезинской заявил: «Пусть это будет гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом шагу и переживем их всех».

Будущий пресс-секретарь Белого дома, представитель национального комитета Республиканской партии Шон Спайсер добавил, что Трамп «не позволит другим странам уничтожить США». Кроме того, он отметил, что «гонки вооружений не будет», потому что другие государства «опомнятся», передает Reuters.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны усиливать свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не пересмотрит свое отношение к этому оружию. Позже представитель республиканца Джейсон Миллер пояснил, что речь шла об угрозе распространения ядерного оружия, в том числе среди террористических организаций, и необходимости эту угрозу предотвратить.