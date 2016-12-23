Последствия теракта в Берлине: Меркель ужесточает законодательство (5)
В мире | 23 декабря 2016 года, 17:55
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта в Берлине меры безопасности в стране будут ужесточены, передает "Би-би-си".
"Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты", — сказала она.
Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги, если есть "потребность в изменении законодательства и мер безопасности".
Ранее сообщалось, что террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.
Источник: BBC Russian
"Самый виноватый во всем человек в мире" её и ей подобных политиков предупреждал с трибуны ООН, спрашивая "Что же вы натворили??" В Сирии...В Ливии...В Ираке...Но вашингтонские Папы запретили разговаривать с незнакомыми дядями! Позорники! Даже свой народ положили на алтарь своих амбиций
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Трупы Саддама и Каддафи Европа будет оплачивать сотнями своих жизней,а рейсхфюрерша пытается всё "разрулить" закончиками .Крестоносцы Европы давно несли на восток свою веру ,сейчас опять поворили ту же ошибку,огнём и мечом несли арабам "демократию".Время платить ...
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поздно уже, дура
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