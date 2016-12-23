В мире |

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта в Берлине меры безопасности в стране будут ужесточены, передает "Би-би-си".

"Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты", — сказала она.

Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги, если есть "потребность в изменении законодательства и мер безопасности".

Ранее сообщалось, что террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.