Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил в своем Twitter, что все члены экипажа и пассажиры захваченного ранее самолета компании Afriqiyah Airways отпущены.

Он уточнил, что захватчики судна сдались властям.

Они заключены под стражу.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody.

Ранее Мускат сообщил, что 109 из 111 пассажиров освобождены.

Захватчики ливийского самолета требовали освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама.

В Twitter появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми.

UPDATE: Photo allegedly taken on board Afriqiyah Airways A320, #8U209, hijacker can be seen standing at the top of the aisle, 118 on-board pic.twitter.com/IY4dET9Q4T