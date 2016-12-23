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Американский актер Алек Болдуин готов спеть хит Highway To Hell группы AC/DC на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом артист написал в Twitter.

«Я хочу выступить на инаугурации Трампа. Я хочу спеть Highway To Hell», – заявил он.

I wanna perform at Trump's inauguration.

I wanna sing HIGHWAY TO HELLhttps://t.co/fCTArIajFb — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) December 23, 2016

В течение предвыборной гонки в США Болдуин пародировал Трампа в программе Saturday Night Live. Политик критиковал актера за эту роль, но тот продолжал сотрудничать с SNL.

Шуточное заявление Болдуина по поводу инаугурации появилось на фоне того, как ряд артистов отказались от участия в церемонии. Например, СМИ писали, что танцовщиц из труппы The Rockettes заставят выступить на инаугурации Трампа.

Также сообщалось, что Болдуин планирует играть Трампа в Saturday Night Live и, возможно, где-то еще, но в ближайшее время Болдуин должен сниматься в двух фильмах, поэтому его появления в образе избранного президента будут нечастыми.