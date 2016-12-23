США расширили санкционный список в отношении России (4)

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В мире | 23 декабря 2016 года, 22:26

Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики», — говорится в релизе.

В список включены предприятия железнодорожной отрасли Крыма и порты полуострова, а также ряд НИИ и заводов. Санкции введены в связи с ситуацией на востоке Украины.

20 декабря антироссийские санкции расширил американский Минфин. Министерство добавило в черный список семь граждан, 26 организаций и два танкера. В частности, среди компаний оказались «Новатэк» (в список включены девять ее региональных филиалов), «Крымский порт», «Крымская железная дорога», «Трансфлот» и другие. Также санкции введены в отношении судов под российским флагом «Маршал Жуков» и «Сталинград», которые связаны с «Трансфлотом».

19 декабря Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017-го истекавшие в январе следующего года экономические санкции против России.

В 2014 году несколько стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.

Комментарии 4
ррр 11 часов назад
России это до той звезды.
Свой бизнесс янки не подставляют, а европа отгребает по полной.
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каджич 15 часов назад
Были бы умными.учились бы на ошибках.Но.увы.бог.умишком обделил.
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кот 8 часов назад
Вот этими списками америкосы пусть подтирают себе задницы.
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