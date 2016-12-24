Продуктов на 100 евро и свои пакеты: Меркель устроила рождественский шопинг (5)

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В мире | 24 декабря 2016 года, 11:20

Канцлер Германии Ангела Меркель устроила рождественский шопинг: политика заметили в одном из крупных супермаркетов Берлина, передает «Интерфакс».

Меркель сопровождали трое телохранителей. Канцлер, по обыкновению, пришла в супермаркет со своими пакетами. За покупки она заплатила около €100.

По имеющимся данным, политик приобрела сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и другие продукты, но традиционного рождественского гуся, карпа или вина в списке покупок не оказалось.

Где именно Меркель планирует отметить Рождество, пока неизвестно. Обычно она вместе с супругом ездит на курорт в Швейцарии, но последние события в Берлине могут стать причиной для отказа от этой традиции.

В феврале Меркель перед ужином в рамках саммита лидеров Евросоюза решила перекусить картофелем фри на улице в Брюсселе.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Igor Ska1 час назад
Наша Мурниеце постоянно с телохранителями по магазину гуляет. Но пакеты каждый раз новые покупает.
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Диана Ярославкина1 час назад
очень важная инфорация
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Aina Lacomca2 часа назад
...сливочное масло, конфеты
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