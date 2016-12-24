В мире |

Канцлер Германии Ангела Меркель устроила рождественский шопинг: политика заметили в одном из крупных супермаркетов Берлина, передает «Интерфакс».

Меркель сопровождали трое телохранителей. Канцлер, по обыкновению, пришла в супермаркет со своими пакетами. За покупки она заплатила около €100.

По имеющимся данным, политик приобрела сливочное масло, картофель, паприку, конфеты, творог и другие продукты, но традиционного рождественского гуся, карпа или вина в списке покупок не оказалось.

Где именно Меркель планирует отметить Рождество, пока неизвестно. Обычно она вместе с супругом ездит на курорт в Швейцарии, но последние события в Берлине могут стать причиной для отказа от этой традиции.

В феврале Меркель перед ужином в рамках саммита лидеров Евросоюза решила перекусить картофелем фри на улице в Брюсселе.