Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие (+ОПРОС)
В мире | 24 декабря 2016 года, 16:13
Санта Клаус приготовился к кругосветному путешествию накануне католического Рождества. Об этом сообщает специальный сайт Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента.
Ресурс по традиции отслеживает передвижение Санты по планете.
По данным сайта, сейчас Санта Клаус уже запряг оленей в свои сани с подарками, погрузился в них сам и готов к вылету.
Местоположение Санты 24 декабря можно узнать, посетив специальный сайт.
Источник: ПОЛИТ.РУ