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Американская актриса Керри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в «Звездных войнах», экстренно госпитализирована в критическом состоянии. Она перенесла сердечный приступ, передает Los Angeles Times.

Во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес актриса почувствовала сильные боли.

Фишер была госпитализирована из аэропорта по прилету.

«Все наши мысли с нашей пассажиркой», — заявил авиаперевозчик.

Как рассказали в полиции, врачи для Фишер были вызваны по сигналу «остановка сердца».

В настоящее время состояние актрисы стабилизировалось.