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Более чем 2 миллиона человек на Востоке Украины получат гуманитарную помощь от имени папы Римского. Об этом сообщает Папский совет Cor Unum («Единым сердцем»).

Помощь передадут населению Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра (бывший Днепропетровск) «вне зависимости от религии, веры или этнического происхождения», говорится в сообщении. Первый транш помощи составит около 6 млн евро, всего было собрано 12 млн.

Сбор средств в помощь населению Украины в зоне конфликта был объявлен Франциском 24 апреля. Для этого был создан специальный комитет.