Депутаты Верховной рады вновь устроили потасовку
В мире | 24 декабря 2016 года, 14:19
В ходе пленарного заседания Верховной рады Украины вновь подрались депутаты.
Инцидент произошел между внефракционным нардепом Михаилом Головко и депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем.
Сообщается, что драка началась после того, как Головко затронул вопрос о деятельности компании «Укргаздобыча», а Кишкарь начал его перебивать.
По его мнению, компания должна быть напрямую подчинена украинского кабмину. Кишкарь же, возмущенный предложением, назвал враньем приведенные в ходе выступления данные.
После этого депутат от БПП пошел за оппонентом, между ними началась стычка. Потасовку остановили другие депутаты.
Источник: TOPnews