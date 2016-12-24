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В ходе пленарного заседания Верховной рады Украины вновь подрались депутаты.

Инцидент произошел между внефракционным нардепом Михаилом Головко и депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем.

Сообщается, что драка началась после того, как Головко затронул вопрос о деятельности компании «Укргаздобыча», а Кишкарь начал его перебивать.

По его мнению, компания должна быть напрямую подчинена украинского кабмину. Кишкарь же, возмущенный предложением, назвал враньем приведенные в ходе выступления данные.

После этого депутат от БПП пошел за оппонентом, между ними началась стычка. Потасовку остановили другие депутаты.