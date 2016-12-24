В мире |

Житель Щелковского района Московской области выбросил своего годовалого сына с балкона восьмого этажа. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), 25-летний мужчина задержан.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в поселке Монино. По версии следствия, «мужчина, находясь у себя в квартире, взял с дивана в руки своего сына, вышел с ним на балкон и скинул с восьмого этажа, после чего вернулся в комнату».

«От полученных повреждений малолетний скончался», — уточнили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего»). В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.