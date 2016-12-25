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Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи. "Первый канал" назвал имена журналистов, которые летели на разбившемся самолете.

По данным "Интерфакса", на борту самолета - 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа. "На борту находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и, предварительно, журналисты телеканала "Звезда", - сообщил репортер телеканала. "Россия 24" также сообщает, что на борту были журналисты "Первого канала".

Спасатели обнаружили место падения самолета - это около 9 утра по Москве подтвердили в МЧС. Позже в Минобороны сообщили, что обломки корпуса и шасси найдены в море. Первоначально не исключалось, что самолет разбился в горах. На место катастрофы вышли поисковые службы.

Сообщается, что самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. При выполнении планового перелета с аэродрома в города Адлер в 5:40 по Москве, после взлета, отметка самолета пропала с радиолокационных радаров. "По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал", - сообщил телеканал "Звезда".

"Лайф" утверждает, что на борту упавшего самолета была Елизавета Глинка - Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь".

Эти данные также подтверждает источник телеканала "Рен ТВ".

"Первый канал" назвал имена сотрудников, которые были на борту Ту-154: это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Звезда" сообщает, что среди девяти журналистов на борту самолета - трое сотрудников телеканала. Их имена на момент написания заметки не называются.

"Лайф" также сообщает, что в списке пассажиров рухнувшего борта Ту-154 был глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.