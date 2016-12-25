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Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи. "Первый канал" назвал имена журналистов, которые летели на разбившемся самолете.

По данным "Интерфакса", на борту самолета - 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа. "На борту находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и, предварительно, журналисты телеканала "Звезда", - сообщил репортер телеканала. "Россия 24" также сообщает, что на борту были журналисты "Первого канала".

Спасатели обнаружили место падения самолета - это около 9 утра по Москве подтвердили в МЧС. Позже в Минобороны сообщили, что обломки корпуса и шасси найдены в море. Первоначально не исключалось, что самолет разбился в горах. На место катастрофы вышли поисковые службы.

Сообщается, что самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. При выполнении планового перелета с аэродрома в города Адлер в 5:40 по Москве, после взлета, отметка самолета пропала с радиолокационных радаров. "По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал", - сообщил телеканал "Звезда".

"Лайф" утверждает, что на борту упавшего самолета была Елизавета Глинка - Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь".

Эти данные также подтверждает источник телеканала "Рен ТВ".

"Первый канал" назвал имена сотрудников, которые были на борту Ту-154: это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Звезда" сообщает, что среди девяти журналистов на борту самолета - трое сотрудников телеканала. Их имена на момент написания заметки не называются.

"Лайф" также сообщает, что в списке пассажиров рухнувшего борта Ту-154 был глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

17:44 Опознание пройдет в Москве Тела погибших в результате катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу. Об этом сообщили в военном ведомстве.

17:06 Цветы у посольства К вечеру цветов у посольства РФ в Латвии стало больше...

16:44 Кобзон не полетел в Сирию Народный артист СССР, депутат Иосиф Кобзон рассказал, что руководитель ансамбля Минобороны РФ приглашал его на выступление в Сирию.

15:47 Официальная Латвия молчит Пока официальная Латвия не выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой. Сообщений в Twitter президента и министра иностранных дел нет.

15:43 Илья Резник заплакал, выражая соболезнования Поэт Илья Резник, автор некоторых песен из репертуара ансамбля имени Александрова, прокомментировал гибель артистов в авиакатастрофе над Чёрным морем. Он назвал произошедшее большой потерей для страны, для армии и для него самого как автора песен. Мы их потеряли, это страшно — Илья Резник о гибели артистов ансамбля имени Александрова https://t.co/2hN64ZOiyR pic.twitter.com/itnbr4mfgQ — RT на русском (@RT_russian) December 25, 2016

15:14 Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Украинцы несут цветы к зданию посольства России в Киеве в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном море, сообщается в твиттере российского диппредставительства. Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море pic.twitter.com/mvyLxmUkKG — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) December 25, 2016

15:06 В Москве люди несут букеты роз к зданию фонда доктора Лизы Люди, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла, передает корреспондент РИА Новости.

15:02 В поисково-спасательных мероприятиях участвуют более 3 тысяч человек

14:52 Сочинские врачи готовы оказать всю необходимую помощь родственникам пассажиров разбившегося Ту-154. Более 30 психологов готовы к прибытию родных и близких погибших, количество специалистов будет увеличиваться.

14:48 Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев выразили слова соболезнования

14:30 Штурман разбившегося Ту-154 подполковник Александр Петухов, по информации участников тематического интернет-ресурса «Форумавиа», был награжден за то, что в 2011 году он был в составе экипажа, сумевшего посадить «кувыркавшийся» в воздухе другой Ту-154 с аэродрома Чкаловский.

14:29 Президент Сирии Башар Асад направил Владимиру Путину телеграмму соболезнования в связи с трагедией "С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", - приводит агентство SANA текст заявления.

14:17 Ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел в Сирию Ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел в Сирию вместе с коллегами из-за рождения ребенка. По его словам, он до сих пор не может оправиться от шока. В эфире телеканала RT он рассказал, что в последний момент отпросился у худрука Валерия Халилова, когда стало известно, что концерт ансамбля в Сирии рассчитан всего на час. "Если было бы несколько концертов, я бы не стал отпрашиваться, это моя работа. Я был в Чечне, в Югославии. Я отпросился у художественного руководителя, он меня понял", - сказал Ананьев.

14:11 Итальянский телеканал RaiNews24 пустил в прямой эфир гимн России, исполненный ансамблем имени Александрова. На канале отметили, что ансамбль,который итальянцы по традиции называли "Хором Красной армии" является легендарным коллективом с почти 90-летней историей.

14:06 Народный артист России Иосиф Кобзон должен был, как и в прошлый раз, полететь с Ансамблем имени Александрова "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории. Они летели на боевое задание", - рассказал он теперь информационному агентству ТАСС. - "… Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение…"

14:04 Ответ НТВ на заявление Божены Рынски "Мы диагнозы не комментируем. Это к другим специалистам", - ответили на телеканале НТВ на заявление Божены Рынски. Ранее Рынска на своей странице в Фейсбуке поглумилась над погибшими в авиакатастрофе журналистами НТВ.

13:58 Источник ТАСС сообщает, что уже 10 тел погибших найдены на месте крушения.

13:55 Разбившийся под Сочи Ту-154 капитально отремонтировали в 2014 году на заводе-изготовителе "Авиакор". Это был третий по счету капремонт по контракту на плановое обслуживание судна. Последние два года заявок на ремонт от эксплуатанта не поступало, заявили в пресс-службе корпорации "Русские машины".

13:36 Опознание останков погибших Директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе считает, что при опознании останков погибших может потребоваться генетическая экспертиза. По его словам, фрагментов тел может быть много, и родственники будут не в состоянии их опознать. Если участие родственников в опознании все же потребуется, специалисты из института Сербского выразили готовность проконсультировать сочинских медиков в случае необходимости.

13:10 Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура Президент России Владимир Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154.

13:03 Люди несут цветы к зданию хора имени Александрова в Москве

12:50 В связи с трагедией Первый канал снял с эфира шоу "Точь-в-точь", проморолики новогодних проектов и приуроченные к Новому году межпрограммные заставки. Не выйдет в эфир и игра клуба "Что? Где? Когда?".

12:30 Аэропорт Сочи работает в обычном режиме, принимает и отправляет авиарейсы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пока в аэропорту не организовано места для возложения цветов. В здания нет скопления людей, пассажиры изредка заходят и ставят свечи.

12:25 У посольства России в Риге появляются цветы и слова соболезнования

12:23 Выступление Доктора Лизы накануне гибели

12:10 Появились первые снимки с места поисково-спасательных работ

11:51 Выживших в катастрофе быть не может Министерство обороны России уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. В министерстве заявляют, что выживших в катастрофе быть не может.

11:46 Опытный экипаж Экипаж военного самолета Ту-154 имел за плечами солидный опыт. По данным источника «Известий» в силовых структурах, «экипаж самолета был один из самых опытных на 800-й авиабазе. Они несколько раз на этом же борту выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на Хмеймим».

11:42 Тела пятерых погибших Спасатели уже обнаружили на месте катастрофы тела пятерых погибших, сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах Краснодарского края. «Поиски продолжаются», — сказал собеседник агентства.

11:39 К зданию, где в последние годы размещался ансамбль имени Александрова, несут цветы. Артисты составляли большую часть пассажиров погибшего рейса. По некоторым сообщениям, в Сирию летели основные солисты труппы.

11:37 В распоряжении Русской службы Би-би-си оказалась фотография, как утверждается, разбившегося Ту-154. Она сделана фотографом Антоном Громовым.

11:13 Техническая неисправность - основная версия Источник Интерфакса рассказал, что главной версией крушения Ту-154 на данный момент является техническая неисправность. "Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта "практически исключается".

11:13 Коллеги выражают соболезнования погибшим журналистам Первого канала, НТВ и «Звезды».

11:12 В списках находившихся на борту Ту-154 есть и директор департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков.

11:11 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны.

11:03 Муж Доктора Лизы подтвердил новости о ее гибели Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море, сообщил «Снобу» ее муж, адвокат Глеб Глинка.

11:00 Журналист НТВ перед вылетом сделал фото разбившегося лайнера Журналист российского телеканала НТВ Евгений Толстов, который находился вместе со своим коллегой Олегом Пестовым в рухнувшем самолете Ту-154, незадолго до вылета в аэропорту сделал фото лайнера, опубликовав его в социальной сети Facebook.

10:57 Запись "последнего сеанса связи с Ту-154" Пользователь Youtube sersed21 опубликовал запись «последнего сеанса связи с упавшим в Черное море Ту-154 в Сочи». Подтвердить ее подлинность пока невозможно.

10:50 Некролог Доктору Лизе На сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. На данный момент ресурс недоступен, но текст опубликовало РИА Новости. Также с его фрагментами можно ознакомиться на страницах СПЧ в социальных сетях. Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», значится в списке пассажиров военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море. Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели https://t.co/vHdRcQZyKT pic.twitter.com/2oRW8DrSLH — СПЧ (@presidentsovet) 25 декабря 2016 г.

10:45 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву об упокоении всех погибших в авиакатастрофе в Сочи, сообщил Интерфаксу глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

10:31 Знакомый с расследованием аивапроисшествий в военно-транспортной авиации источник «Газеты.Ru» характеризует самолет как очень надежный, несмотря на возраст. По его словам, поскольку самолет садился в Адлере для дозаправки, то вероятнее всего пока выглядят две версии о причинах катастрафы – какие-либо недостатки в техническом обслуживании и плохое топливо. В обоих случаях следствием мог стать отказ двигателей.

10:25 МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 министерства обороны, в том числе для глубоководных работ, сообщает РИА Новости.

10:17 Подробности о докторе Лизе В списке пассажиров самолета, который опубликовало Минобороны, Доктор Лиза есть. Однако ТАСС сообщает, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ, но сделала это не сегодня, а вчера поздно вечером. «Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя «Тишрин». Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении Доктора Лизы», — заявил юрист фонда «Справедливая помощь» Александр Куликовский. Он также добавил, что связаться по телефону с Доктором Лизой сотрудники не могут, телефон отключен.

10:13 Эксплуатируется с 1983 года Потерпевший крушение над Черным морем самолет Ту-154 №RA-85572 был изготовлен в Самаре, передает «Комсомольская правда». Сообщается, что самолет изготовили на заводе «Авиакор», где он и проходил техобслуживание. Самолет находился в эксплуатации с 1983 года. According to https://t.co/RovhlK0ADD the crashed Tu-154 is RA-85572.



According to https://t.co/EKMLvoMAXg it was built in 1983. — Flightradar24 (@flightradar24) 25 декабря 2016 г.

10:09 Имена летевших в Сирию журналистов Первого канала, НТВ и «Звезды» «Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — отметили в утреннем выпуске новостей канала. Канал «Звезда» на своем официальном сайте сообщил, что на борту самолета находились его корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский. Первый канал рассказал, что на Ту-154 летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

10:07 "Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12-14 км от береговой линии", - сообщил Интерфаксу сотрудник одной из экстренных служб.

09:58 На борту, предположительно, находилась доктор Лиза Министерство обороны опубликовало список пассажиров разбившегося самолета Ту-154. Среди них значится гуманитарная активистка Елизавета Глинка, более известная как "доктор Лиза". Известно, что она собиралась лететь этим рейсом, но полетела ли в итоге, до сих пор не понятно.

09:57 Подробности о пассажирах ИТАР-ТАСС сообщает, что на месте крушения Ту-154 обнаружены документы журналиста "Первого канала". Также в самолете находилась съемочная группа НТВ в составе трех человек, сообщили агентствам представители телеканала. Источник РИА Новости сообщил, что на борту было 68 артистов ансамбля имени Александрова.

09:56 Найдено тело первого погибшего Российские агентства со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают, что спасатели начали обнаруживать тела погибших - как минимум одного, но есть сообщения и о нескольких.

09:55 Доктор Лиза Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о возможном нахождении на борту разбившегося Ту-154 Елизаветы Глинки - доктора Лизы. "Данные о находившихся на борту уточняются", - сказал пресс-секретарь Кремля. Елизавета Глинка - гражданский активист, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

09:54 Не теракт Причиной катастрофы самолета Ту-154 минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", - цитирует сенатора РИА Новости.

09:53 Неисправностью критического характера На борту Ту-154 минобороны, по предварительным данным, при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. "Предварительно, во время набора высоты экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе", - сказал источник. Вместе с тем, по его словам, не исключаются и другие версии.

09:50 Появляется информация о журналистах Съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек находилась на борту военного самолета Ту-154, разбившегося сегодня под Сочи, говорится в сообщении на сайте телеканала.

09:49 Погодные условия Синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью в районе Сочи на воскресенье. "Прогноз погоды на 25 декабря 2016 года: переменная облачность. Днем слабый дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +3 +8 градусов", - говорится на сайте ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей".