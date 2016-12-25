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Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи. "Первый канал" назвал имена журналистов, которые летели на разбившемся самолете.

По данным "Интерфакса", на борту самолета - 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа. "На борту находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и, предварительно, журналисты телеканала "Звезда", - сообщил репортер телеканала. "Россия 24" также сообщает, что на борту были журналисты "Первого канала".

Спасатели обнаружили место падения самолета - это около 9 утра по Москве подтвердили в МЧС. Позже в Минобороны сообщили, что обломки корпуса и шасси найдены в море. Первоначально не исключалось, что самолет разбился в горах. На место катастрофы вышли поисковые службы.

Сообщается, что самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. При выполнении планового перелета с аэродрома в города Адлер в 5:40 по Москве, после взлета, отметка самолета пропала с радиолокационных радаров. "По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал", - сообщил телеканал "Звезда".

"Лайф" утверждает, что на борту упавшего самолета была Елизавета Глинка - Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь".

Эти данные также подтверждает источник телеканала "Рен ТВ".

"Первый канал" назвал имена сотрудников, которые были на борту Ту-154: это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Звезда" сообщает, что среди девяти журналистов на борту самолета - трое сотрудников телеканала. Их имена на момент написания заметки не называются.

"Лайф" также сообщает, что в списке пассажиров рухнувшего борта Ту-154 был глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

10:31 Знакомый с расследованием аивапроисшествий в военно-транспортной авиации источник «Газеты.Ru» характеризует самолет как очень надежный, несмотря на возраст. По его словам, поскольку самолет садился в Адлере для дозаправки, то вероятнее всего пока выглядят две версии о причинах катастрафы – какие-либо недостатки в техническом обслуживании и плохое топливо. В обоих случаях следствием мог стать отказ двигателей.

10:25 МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 министерства обороны, в том числе для глубоководных работ, сообщает РИА Новости.

10:17 Подробности о докторе Лизе В списке пассажиров самолета, который опубликовало Минобороны, Доктор Лиза есть. Однако ТАСС сообщает, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ, но сделала это не сегодня, а вчера поздно вечером. «Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя «Тишрин». Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении Доктора Лизы», — заявил юрист фонда «Справедливая помощь» Александр Куликовский. Он также добавил, что связаться по телефону с Доктором Лизой сотрудники не могут, телефон отключен.

10:13 Эксплуатируется с 1983 года Потерпевший крушение над Черным морем самолет Ту-154 №RA-85572 был изготовлен в Самаре, передает «Комсомольская правда». Сообщается, что самолет изготовили на заводе «Авиакор», где он и проходил техобслуживание. Самолет находился в эксплуатации с 1983 года. According to https://t.co/RovhlK0ADD the crashed Tu-154 is RA-85572.



According to https://t.co/EKMLvoMAXg it was built in 1983. — Flightradar24 (@flightradar24) 25 декабря 2016 г.

10:09 Имена летевших в Сирию журналистов Первого канала, НТВ и «Звезды» «Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — отметили в утреннем выпуске новостей канала. Канал «Звезда» на своем официальном сайте сообщил, что на борту самолета находились его корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский. Первый канал рассказал, что на Ту-154 летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

10:07 "Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12-14 км от береговой линии", - сообщил Интерфаксу сотрудник одной из экстренных служб.

09:58 На борту, предположительно, находилась доктор Лиза Министерство обороны опубликовало список пассажиров разбившегося самолета Ту-154. Среди них значится гуманитарная активистка Елизавета Глинка, более известная как "доктор Лиза". Известно, что она собиралась лететь этим рейсом, но полетела ли в итоге, до сих пор не понятно.

09:57 Подробности о пассажирах ИТАР-ТАСС сообщает, что на месте крушения Ту-154 обнаружены документы журналиста "Первого канала". Также в самолете находилась съемочная группа НТВ в составе трех человек, сообщили агентствам представители телеканала. Источник РИА Новости сообщил, что на борту было 68 артистов ансамбля имени Александрова.

09:56 Найдено тело первого погибшего Российские агентства со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают, что спасатели начали обнаруживать тела погибших - как минимум одного, но есть сообщения и о нескольких.

09:55 Доктор Лиза Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о возможном нахождении на борту разбившегося Ту-154 Елизаветы Глинки - доктора Лизы. "Данные о находившихся на борту уточняются", - сказал пресс-секретарь Кремля. Елизавета Глинка - гражданский активист, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

09:54 Не теракт Причиной катастрофы самолета Ту-154 минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", - цитирует сенатора РИА Новости.

09:53 Неисправностью критического характера На борту Ту-154 минобороны, по предварительным данным, при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. "Предварительно, во время набора высоты экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе", - сказал источник. Вместе с тем, по его словам, не исключаются и другие версии.

09:50 Появляется информация о журналистах Съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек находилась на борту военного самолета Ту-154, разбившегося сегодня под Сочи, говорится в сообщении на сайте телеканала.

09:49 Погодные условия Синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью в районе Сочи на воскресенье. "Прогноз погоды на 25 декабря 2016 года: переменная облачность. Днем слабый дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +3 +8 градусов", - говорится на сайте ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей".