Эксплуатируется с 1983 года

Потерпевший крушение над Черным морем самолет Ту-154 №RA-85572 был изготовлен в Самаре, передает «Комсомольская правда».

Сообщается, что самолет изготовили на заводе «Авиакор», где он и проходил техобслуживание.

Самолет находился в эксплуатации с 1983 года.

