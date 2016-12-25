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Журналист российского телеканала НТВ Евгений Толстов, который находился вместе со своим коллегой Олегом Пестовым в рухнувшем самолете Ту-154, незадолго до вылета в аэропорту сделал фото лайнера, опубликовав его в социальной сети Facebook. На фото самолет Ту-154 готовится к вылету с аэродрома "Чкаловский". Через семь минут после взлета лайнер рухнул в Черное море.

С известием о крушении лайнера, многие пользователи соцсети стали выражать соболезнования погибшим. В свою очередь есть и такие комментаторы, кто обрушился с критикой.

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154.

Среди них значатся Елизавета Глинка (доктор Лиза) и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. Также в списке девять сотрудников СМИ и 64 артиста ансамбля имени Александрова.

Кроме того, в списке 8 членов экипажа и двое гражданских служащих, в том числе руководитель управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

Вместе с тем, неясно, была ли на борту доктор Лиза: как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в ее окружении, она летела на Ту-154 из Москвы в Сочи, но в Сирию не направлялась.

Напомним, что в 5.40 по московскому времени (5:40 лтв) пропала с радаров отметка самолета Ту-154. Как отметили в Минобороны РФ, на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них -военнослужащие, музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты Первого канала, ТК "Звезда" и НТВ.