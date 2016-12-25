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Возможной причиной крушения самолета Ту-154 могло стать попадание птицы в двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и природный орнитологический парк в Имеретинке.

В качестве возможных причин падения лайнера рассматриваются техническая неисправность и качество топлива, отметил собеседник агентства. Он добавил, что авиарейсы из Москвы в Сочи задерживаются на неопределенное время.

Самолет Минобороны, который следовал из Адлера в сирийскую Латакию, упал в Черное море утром 25 декабря. На борту Ту-154 находились 92 пассажира, в числе которых были военнослужащие, журналисты Первого канала, НТВ и музыканты ансамбля имени Александрова.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в 6 км от береговой линии Сочи было обнаружено тело погибшего.

После падения лайнера в море было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), которая предусматривает лишение свободы до семи лет.