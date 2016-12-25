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На сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. На данный момент ресурс недоступен, но текст опубликовало РИА Новости. Также с его фрагментами можно ознакомиться на страницах СПЧ в социальных сетях.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — цитирует агентство главу СПЧ Михаила Федотова.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — отмечает он.

Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели https://t.co/vHdRcQZyKT pic.twitter.com/2oRW8DrSLH — СПЧ (@presidentsovet) 25 декабря 2016 г.

Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», значится в списке пассажиров военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море.

В списке пассажиров самолета, который опубликовало Минобороны, Доктор Лиза есть. Однако ТАСС сообщает, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ, но сделала это не сегодня, а вчера поздно вечером. «Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя «Тишрин». Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении Доктора Лизы», — заявил юрист фонда «Справедливая помощь» Александр Куликовский. Он также добавил, что связаться по телефону с Доктором Лизой сотрудники не могут, телефон отключен.