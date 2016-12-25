Совет по правам человека распространил некролог Доктору Лизе (1)
На сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. На данный момент ресурс недоступен, но текст опубликовало РИА Новости. Также с его фрагментами можно ознакомиться на страницах СПЧ в социальных сетях.
«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — цитирует агентство главу СПЧ Михаила Федотова.
«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — отмечает он.
Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели https://t.co/vHdRcQZyKT pic.twitter.com/2oRW8DrSLH— СПЧ (@presidentsovet) 25 декабря 2016 г.
Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», значится в списке пассажиров военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море.
В списке пассажиров самолета, который опубликовало Минобороны, Доктор Лиза есть. Однако ТАСС сообщает, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ, но сделала это не сегодня, а вчера поздно вечером. «Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя «Тишрин». Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении Доктора Лизы», — заявил юрист фонда «Справедливая помощь» Александр Куликовский. Он также добавил, что связаться по телефону с Доктором Лизой сотрудники не могут, телефон отключен.
Приими, Господи, душу новопреставленной рабы Божией Елизаветы.