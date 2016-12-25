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Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, находилась на борту Ту-154, который упал в Черном море, сообщил «Снобу» ее муж, адвокат Глеб Глинка, пишет портал Snob.

"Да, была", — сказал муж Глинки, отвечая на вопрос Snob, находилась ли она на борту самолета в момент крушения.

Напомним, ранее Министерство обороны России подтвердило, что глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, опубликованного на сайте министерства.

В свою очередь, на сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. На данный момент ресурс недоступен, но текст опубликовало РИА Новости. Также с его фрагментами можно ознакомиться на страницах СПЧ в социальных сетях.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — цитирует агентство главу СПЧ Михаила Федотова.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — отмечает он.

В списке пассажиров самолета, который опубликовало Минобороны, Доктор Лиза есть. Однако ранее агентство ТАСС сообщило, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ, но сделала это не сегодня, а вчера поздно вечером. «Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя «Тишрин». Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении Доктора Лизы», — заявил юрист фонда «Справедливая помощь» Александр Куликовский. Он также добавил, что связаться по телефону с Доктором Лизой сотрудники не могут, телефон отключен.

Как сообщалось, самолет Минобороны потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту лайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: восемь военнослужащих, 64 участника ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять журналистов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».