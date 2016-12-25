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Российский светский обозреватель Божена Рынска в своем Facebook поглумилась над жертвами авиакатастрофы над Черным морем.

"Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ.... ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему? Впрочем, вопрос "почему" как раз легкий. Чего там за бортами каких-то мизераблей, людишек каких-то присматривать. Военные, по мнению чекистской ОПГ, созданы для того, чтобы умирать.... нет слов, как больно", — пишет Рынска на своей странице в социальной сети.

Сразу после публикации подписчики Рынски разразились критикой, мол, как так можно издеваться над памятью погибших людей.

Сама блогерша объяснила свои высказывания травлей со стороны журналистов.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту самолета находились восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".